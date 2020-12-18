طوكيو 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسأبقى بنك اليابان المركزي اليوم على سياسة التيسير النقدي الفائقة من أجل تحفيز الاقتصاد الذي تضرر جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، والتغلب على الانكماش.وأوضح البنك في بيان صدر عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر يومين، أنه رغم الانتعاش الذي يشهده الاقتصاد الياباني، من المتوقع أن تكون وتيرة التعافي ذات مستوى متوسط، في ظل استمرار الحيطة من وباء فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن البنك قرر كذلك تمديد العمل بالبرنامج الخاص بدعم تمويل الشركات لمدة ستة أشهر أخرى حتى سبتمبر من العام المقبل.// انتهى //10:11ت م0020