طوكيو 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسأغلق سوق الأسهم الياباني اليوم على تباين، بفعل مخاوف إزاء المخاطر التي يشكلها ارتفاع الإصابات بكورونا في طوكيو.وتراجع مؤشر (نيكي) بنسبة 0.16 في المئة، ليصل عند مستوى 26763.39 نقطة، بينما استقر مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقا تقريبًا عند مستوى 1793.24 نقطة.وسجل المؤشران (نيكي) و(توبكس) مكاسب أسبوعية بنسبة 0.41 في المئة و0.63 في المئة على الترتيب.// انتهى //10:28ت م0022