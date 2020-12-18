اقتصادي / الأسهم اليابانية تغلق على تباين
الجمعة 1442/5/3 هـ الموافق 2020/12/18 م واس
طوكيو 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واس
أغلق سوق الأسهم الياباني اليوم على تباين، بفعل مخاوف إزاء المخاطر التي يشكلها ارتفاع الإصابات بكورونا في طوكيو.
وتراجع مؤشر (نيكي) بنسبة 0.16 في المئة، ليصل عند مستوى 26763.39 نقطة، بينما استقر مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقا تقريبًا عند مستوى 1793.24 نقطة.
وسجل المؤشران (نيكي) و(توبكس) مكاسب أسبوعية بنسبة 0.41 في المئة و0.63 في المئة على الترتيب.
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