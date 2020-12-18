إسلام آباد 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم زيارة وزير الخارجية شاه محمود قريشي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.واهتمت باتصال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بالرئيس الأفغاني أشرف غني لبحث عملية السلام الأفغانية، والعلاقات الثنائية بين البلدين.وأخبرت صحف إسلام آباد عن اتفاق باكستان وهولندا على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خاصة في مجالات التجارة والاستثمار.وتابعت الجهود التي تبذلها السلطات الباكستانية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد ـ كوفيد 19.وأشارت صحف الجمعة إلى نجاح الشرطة الباكستانية في إحباط عملية إرهابية كبيرة في مدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخواه شمال غربي باكستان.وتطرقت إلى تراجع درجات الحرارة دون الصفر في المناطق الشمالية من باكستان ما أدى إلى تأثر النشاط العام فيها.وعرجت على عزم الحكومة الباكستانية دعم القطاعات الصناعية لتعزيز النشاط الاقتصادي في البلاد.وفي الشأن الدولي أخبرت صحف باكستان عن استمرار ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية رغم بدء حملة التطعيم باللقاح المضاد للفيروس.// انتهى //10:39ت م0023