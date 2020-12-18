الخرطوم 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسسلطت الصحف السودانية الصادرة اليوم الضوء على تفقد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أمس، أوضاع الجيش على الحدود في أعقاب هجمات شنتها القوات الإثيوبية على متحرك داخل الأراضي السودانية.وأبرزت إدانة السودان الهجوم الإرهابي الذي استهدف ناقلة نفط بميناء جدة ،موكدة أن تكرار هذه الهجمات الإرهابية على مواقع البترول ومحطات توزيع المنتجات البترولية يؤكد بلا شك أن الأمر يتخطى استهداف المملكة ومرافقها الحيوية إلى استهداف أمن وإمدادات الطاقة للعالم.ولفتت صحف الخرطوم الانتباه إلى استنكار الحكومة الأردنية أمس، تبني الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية لقانون يشرعن البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.وأشارت إلى استقبال القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر أمس في مدينة بنغازي رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو وعددا من المسؤولين في الجمهورية الإيطالية حيث جرى بحث التعاون بين البلدين.ونقلت صحف الجمعة عن الرئيس النيجري إيسوفو محمدو والرئيس الانتقالي في مالي باه نداو التزامهما بإنجاح الانتقال الديمقراطي في مالي، ومكافحة الإرهاب في بلديهما وفي منطقة الساحل.وأوردت تحذير منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" أمس، من أن الجراد الصحراوي يهدد بتسريع وتيرة الأزمة الغذائية في اليمن والسودان ومنطقة القرن الإفريقي.وأخبرت صحف السودان عن تسجيل أوروبا أمس أكثر من نصف مليون وفاة بمرض كوفيد-19.// انتهى //10:52ت م0025