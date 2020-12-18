سنغافورة 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واستراجعت أسعار النفط اليوم، لكنها ظلت قريبة من ذروة تسعة أشهر التي بلغتها في الجلسة السابقة إذ يضغط ارتفاع الإصابات بكورونا على طلب الوقود. ويتنازع مشرعون أمريكيون بشأن حزمة تحفيز اقتصادي حجمها 900 مليار دولار.ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 17 سنتًا، ما نسبته 0.4 في المئة، ليصل إلى 48.19 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0513 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5 في المئة، ما يعادل 26 سنتًا، ليصل إلى 51.24 دولارا للبرميل.// انتهى //10:59ت م0026