أبوظبي 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي الذي يزور الإمارات حاليًا.وبحث الجانبان التعاون الثنائي ومستوى التنسيق المشترك في المجالات والشؤون الدفاعية والعسكرية بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويعزز تعاونهما الإستراتيجي.// انتهى //11:11ت م0028