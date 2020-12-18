بيروت 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بحالة الإحباط التي سادت الساحة السياسية بعد الإعلان عن إلغاء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان التي كانت مقررة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بسبب إصابته بفيروس كورونا في ظل تصاعد المخاوف من اتساع رقعة الخلاف بين الفرقاء السياسيين حول ملف تشكيل الحكومة الجديدة.ولفتت الانتباه إلى تأكيد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغريك أمس على ثبات موقف المنظمة إزاء عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، موضحًا أن هذا الموقف لم يتغير وهو ثابت وحازم.وسلطت صحف بيروت الضوء على تشكيل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس لجنة قانونية ودستورية ستضع قانونًا للانتخابات العامة التي تم الاتفاق على تنظيمها في 17 ديسمبر من العام المقبل.ونقلت تحذير وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني أمس من ‏الغزو الثقافي الذي يشنه نظام الملالي في إيران على الشعب اليمني، مشيرًا الى أنه لا يقل خطرًا عن الحرب العسكرية.وعرجت صحف بيروت على تأكيد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي أمس أن إحياء الاتفاق النووي الإيراني في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، سيتطلب إبرام اتفاق جديد يحدد كيفية تراجع طهران عما قامت به من انتهاكات لبنوده.// انتهى //11:19ت م0029