الرباط 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واستصدر اهتمامات الصحف المغربية الصادرة اليوم، إبلاغ الولايات المتحدة الأمريكية ، رسميًا مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، بفحوى الإعلان الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يعترف بالسيادة الكاملة والشاملة للمملكة المغربية على صحرائها، ويؤكد أيضًا أن مقترح الحكم الذاتي المغربي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لهذا النزاع.وتناولت خبر إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا، وإعلان الإليزيه أن الرئيس سيخضع للعزل الصحي وسيباشر مهامه عن بعد.وتناقلت صحف الرباط إعلان المفوضية الأوروبية أمس، عن إحراز تقدم في مفاوضات ما بعد بريكست في ملف المنافسة العادلة بين لندن والاتحاد الأوروبي، قبل أسبوعين من انتهاء الفترة الانتقالية بينما يظل ملف الصيد البحري حجر عثرة في طريق الحل.وأخبرت عن الاعتداء الإرهابي الذي استهدف عناصر من القوات المسلحة السودانية الثلاثاء الماضي حول منطقة "جبل أبو طيور" المتاخمة للحدود الإثيوبية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود.وأوردت صحف الجمعة خبر فرض وزارة الخزينة الأمريكية عقوبات جديدة على شركات مقرها بالصين والإمارات بسبب تعاملها مع إيران.وتحدثت عن استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوَفَيَات بفيروس كورونا عبر العالم، وخاصة بالولايات المتحدة التي سجلت أرقامًا قياسية جديدة تزامنًا مع بدء عمليات التلقيح ضد الوباء.// انتهى //11:47ت م0031