رام الله 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم جملة الإجراءات الوقائية الجديدة التي أعلن عنها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، لمواجهة تفشي فيروس "كورونا".وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، إذ هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، مساكن أهالي قرية العراقيب، مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، للمرة 181 على التوالي، فيما اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية فلسطينيين من الضفة بينهم فتاة، إضافة إلى إصابة عشرات الطلبة والمعلمين بحالات اختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز، داخل باحة مدرسة عانين الثانوية غرب جنين.وأولت صحف رام الله اهتمامًا بترحيب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بمساهمة قدرها 9 ملايين يورو مقدمة من الحكومة الألمانية لتقديم المساعدات الغذائية بالغة الأهمية للأسر الفلسطينية الأشد فقراً والأكثر معاناة من انعدام الأمن الغذائي.وأوردت خبر اقتحام 95 مستوطنا متطرفا، و12 طالبا يهوديا، باحات المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في المكان.وواصلت الصحف الفلسطينية تغطية أخبار فيروس كورونا، إذ سجًلت وزارة الصحة الفلسطينية 30 وفاة و2149 إصابة جديدة و2027 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.ورصدت أقوال منسق مرضى "كورونا" للأسرّة في فلسطين عنان راشد، إنه من المتوقع أن تصل نسبة المرضى من المصابين بكورونا الذين يحتاجون إلى دخول المشافي ما بين 15–20%، بينهم 3-6% سيحتاجون للعناية المكثفة.وأخبرت صحف فلسطين دوليًا عن إعلان قصر الإليزيه، أمس، إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بفيروس كورونا.// انتهى //12:10ت م0034