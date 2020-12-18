تونس 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم لقاء الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس بوزير الخارجية البرتغالي أوغوستو سيلفا الذي يزور تونس حاليًا، وبحث معه سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين تونس والبرتغال وكذلك مع الاتحاد الأوروبين ، إضافة إلى ملف الهجرة غير الشرعية مع التأكيد على ضرورة الاقتصار على الحل الأمني لحلحلتها.والقت الضوء على تقديم تونس، مقترحًا لإحداث "صندوق عربي للحماية الاجتماعية زمن الأوبئة والأزمات الصحية"، أمام أعمال الدورة 40 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المنعقدة عن بعد ونقلت تأكيد وزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمد الطرابلسي، ضرورة الاستعداد إلى فترة ما بعد جائحة كورونا.وتطرقت صحف الجمعة إلى موافقة مجلس الأمن الدولي في اجتماع مغلق على تعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف ممثلا خاصًا للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا استجابة لمقترح انطونيو غوتيريش، الذي قدمه في مطلع الأسبوع الماضي.وأخبرت عن اضطرار عدد من كبار المسؤولين الأوروبيين إلى دخول الحجر الصحي، بعد تشخيص إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا المستجد.وتناقلت صحف تونس إعلان رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديميترييف، أن بلاده تلقت العينات الأولى من لقاح "سبوتنيك v" ضد فيروس كورونا، الذي تم إنتاجه في الهند، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا اختبار جودة العينات ومدى صلاحيتها.// انتهى //12:18ت م0035