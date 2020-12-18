اقتصادي / كوريا الجنوبية تبرم اتفاقية للتجارة الحرة مع إندونيسيا
الجمعة 1442/5/3 هـ الموافق 2020/12/18 م واس
سيئول 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واس
وقعت كوريا الجنوبية اليوم اتفاقية تجارية شاملة مع إندونيسيا.
ومثّل الجانب الكوري الجنوبي في التوقيع على الاتفاقية التي جرت في سيئول وزير الصناعة سيونغ يون-مو، فيما مثل الجانب الإندونيسي وزير الصناعة أجوس سوبارمانتو.
وتعادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة اتفاقية التجارة الحرة، لكنها تركز على نطاق أوسع على التعاون الاقتصادي.
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