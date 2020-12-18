سيئول 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسوقعت كوريا الجنوبية اليوم اتفاقية تجارية شاملة مع إندونيسيا.ومثّل الجانب الكوري الجنوبي في التوقيع على الاتفاقية التي جرت في سيئول وزير الصناعة سيونغ يون-مو، فيما مثل الجانب الإندونيسي وزير الصناعة أجوس سوبارمانتو.وتعادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة اتفاقية التجارة الحرة، لكنها تركز على نطاق أوسع على التعاون الاقتصادي.// انتهى //12:33ت م0039