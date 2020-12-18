أنجامينا 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسالتقى الرئيس التشادي المشير إدريس ديبي إتنو اليوم، بحاكم محافظة بورنو النيجيرية بابا غانا عمرو زلم الذي يزور تشاد حاليًا.وأفاد بيان لرئاسة الحكومة التشادية، أن حاكم المحافظة قام بزيارة الاف اللاجئين النيجيريين الذين فروا من هجمات جماعة " بوكو حرام" الإرهابية، إلى مخيم اللاجئين النيجيريين بمدينة باغاسولا التشادية.وأكد الرئيس التشادي ضرورة التعاون والتلاحم بين البلدين من أجل القضاء علي ظاهرة الإرهاب، داعيًا إلى إعداد إستراتيجية موحدة بين تشاد ونيجيريا لسد الطريق أمام الإرهابيين والجماعات المتطرفة.// انتهى //12:58ت م0041