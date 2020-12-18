لوساكا 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واساستقبل فخامة الرئيس إدغار شاغوا لونغو رئيس جمهورية زامبيا، بالمقر الرئاسي اليوم، معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان.ونقل معاليه خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ لفخامته، فيما حمله رئيس جمهورية زامبيا تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وتمنياته الطيبة لشعب المملكة بالمزيد من الرفعة والازدهار.وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //13:04ت م0042