أبوظبي 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسسجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 1,284 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة.وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 191,150 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 630 حالة، مشيرةً إلى تسجيل 765 حالة تعافٍ، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 167,306 حالات.// انتهى //13:17ت م0044