بريدة 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسثمن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، جهود فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة من خلال مكافحة أسراب الجراد ، التي نُفذت خلال الأسابيع الماضية.وقال سموه : إن ما بُذِلَ من جهود بدعم القيادة ـ أعزها الله ـ من مكافحة أسراب الجراد الصحراوي والحفاظ على محاصيل المزارعين، يعكس مدى الاهتمام الذي توليه حكومتنا الرشيدة للقطاع الزراعي والصحة العامة ، مشدداً على الجميع أهمية التكاتف والتعاضد للحفاظ على الصحة العامة من قبل المواطنين والمزارعين للإبلاغ عن وجود أية أسراب للجراد بالمنطقة، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ هذه البلاد وأن يديم عليها أمنها وأمانها واستقرارها.يذكر أن إمارة منطقة القصيم بالشراكة مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والقطاعات الحكومية أسهمت في تعزيز مكافحة أسراب الجراد بشكل يومي عبر 30 فرقة ومكافحته الجوية عبر الطائرات المجنحة بمساحة 1500 هكتار، وعبر سيارات المكافحة الأرضية بمساحة 7500 هكتار، ومسح أكثر من 50 ألف هكتار بعد اكتشاف العديد من أسراب الجراد بها بمنطقة القصيم.// انتهى //14:24ت م0049