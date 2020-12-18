الرباط 03 جمادى الأولى 1442 ه الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسعقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) أمس لقاءً تشاوريًّا افتراضيًّا مع المسؤولين بجامعات ومؤسسات في جمهورية الصين الشعبية وجمهورية باكستان الإسلامية، لمناقشة اقتراح إنشاء مركز الإيسيسكو للحوار الحضاري، وبحث التعاون في مجال الحوار بين الثقافات والأديان.وأوضح بيان صادر عن المنظمة اليوم أن المشاركين في الاجتماع ناقشوا مجالات التعاون الممكنة بين الإيسيسكو والجامعات في كلا البلدين، وتبادلوا الأفكار والمقترحات في الموضوع، وشددوا على أهمية الدور الإستراتيجي الذي يمكن أن يقوم به مركز الحوار الحضاري الذي يرتكز على سياسة الانفتاح التي تنتهجها المنظمة في رؤيتها الجديدة، وسيضم خبراءَ دوليينَ من المختصين في المجال.ورأس جانب الإيسيسكو في الاجتماع كلٌّ من مدير إدارة الحوار والتنوع الثقافي السفير خالد فتح الرحمن، وخبيرة الاتصال بالإدارة الدكتورة سيدرا طارق جميل .// انتهى //15:53ت م0054