رام الله 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 21 وفاة، و2170 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1791 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 80.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 18.9%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 131 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 34 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي .// انتهى //15:53ت م0055