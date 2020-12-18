عدن 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم في عدن فعالية دورة الاستجابة للعاملين في المجال الصحي والنفسي في مجال الإدارة السريرية للناجيات، الذي ينفذه صندوق الأمم المتحدة للسكان ضمن مشروع حماية المرأة .واستهدفت الدورة 30 مشاركة صحية من مديريات الساحل الغربي بتعز وهي: (المخا – وذو باب – وموزع – والشماييتين) .وتأتي الدورة بهدف ضمان الاستجابة وتقديم الخدمات المتخصصة للناجيات من العنف في مديريات الساحل الغربي وغيرها في محافظة تعز وفي المراكز والمستشفيات المدعومة من مركز الملك سلمان للإغاثة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ، لا سيما في ظروف الأزمة الإنسانية التي يمر بها اليمن الشقيق.وثمنت وكيلة وزارة الصحة الدكتورة إشراق السباعي دعم مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الصحي اليمني عامة، وما يقدمه الآن من دعم لدورات تعزز من قدرة الأداء الصحي في مديريات الساحل الغربي.//انتهى//16:04ت م0059