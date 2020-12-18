اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إيوائية متنوعة للمتضررين من السيول في منطقة موري بالسودان
الجمعة 1442/5/3 هـ الموافق 2020/12/18 م واس
الخرطوم 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مساعدات إيوائية للمتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.
واشتملت المساعدات على 136 خيمة، و883 بطانية، و272 بساطاً، و272 ناموسية، ، استفاد منها 3,750 فرداً في محلية موري التابعة للولاية الشمالية.
وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعب السوداني الشقيق في مختلف المحن والأزمات.
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16:06ت م
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