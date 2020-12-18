الخرطوم 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مساعدات إيوائية للمتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.واشتملت المساعدات على 136 خيمة، و883 بطانية، و272 بساطاً، و272 ناموسية، ، استفاد منها 3,750 فرداً في محلية موري التابعة للولاية الشمالية.وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعب السوداني الشقيق في مختلف المحن والأزمات.//انتهى//16:06ت م0061