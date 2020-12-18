مأرب 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ الدورات التدريبية ضمن مشروع "مهارتي بيدي - 2 " لتحسين سبل العيش للأيتام في محافظة مأرب.ونفّذ فريق المشروع أمس دورة تجميلية في مجال "الكوافير" في أكاديمية ديفرنت للتأهيل والتدريب استفاد منها 33 معيلة على مدى 75 ساعد تدريبية.ونالت المتدربات المشاركات بالدورة شهادات تقديرية وعبّرن عن رضاهن بمستوى التدريب الذي تلقينه.يذكر أن مشروع "مهارتي بيدي - 2 " يهدف إلى إيجاد فرص اقتصادية ومهنية وتحسين سبل العيش لتنفيذ مشاريع التعافي الاقتصادي المبكر من خلال تأهيل و تدريب وتمكين الشباب الأيتام والنساء معيلات الأيتام مهنياً واقتصادياً .وتأتي هذه الدورة ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية المتنوعة التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لجميع المحافظات اليمنية دون استثناء.//انتهى//16:08ت م0063