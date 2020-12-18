عمّان 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واستسلمت الحكومة الأردنية اليوم الدفعة الثالثة والأخيرة من قرض السياسة الإنمائي المقدم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي البالغة قيمتها 100 مليون دولار .وقالت الوكالة في بيان : إن الحكومة الأردنية استوفت جميع متطلبات صرف الدفعة الثالثة من القرض الذي تبلغ قيمته الإجمالية 300 مليون دولار، والذي تم توقيع اتفاقيته في أواخر شهر نوفمبر 2018م .وتم تحويل قيمة القرض على ثلاث دفعات متساوية، الدفعة الأولى قيمتها 100 مليون دولار وتم تحويلها في شهر مايو 2019 ، والدفعة الثانية قيمتها 100 مليون دولار وتم تحويلها في شهر مارس 2020 بعد أن حققت الحكومة الأردنية متطلبات صرف الدفعتين .// انتهى //16:11ت م0064