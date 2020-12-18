اقتصادي / الأردن تتسلّم 100 مليون دولار من قرض ياباني
الجمعة 1442/5/3 هـ الموافق 2020/12/18 م واس
عمّان 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واس
تسلمت الحكومة الأردنية اليوم الدفعة الثالثة والأخيرة من قرض السياسة الإنمائي المقدم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي البالغة قيمتها 100 مليون دولار .
وقالت الوكالة في بيان : إن الحكومة الأردنية استوفت جميع متطلبات صرف الدفعة الثالثة من القرض الذي تبلغ قيمته الإجمالية 300 مليون دولار، والذي تم توقيع اتفاقيته في أواخر شهر نوفمبر 2018م .
وتم تحويل قيمة القرض على ثلاث دفعات متساوية، الدفعة الأولى قيمتها 100 مليون دولار وتم تحويلها في شهر مايو 2019 ، والدفعة الثانية قيمتها 100 مليون دولار وتم تحويلها في شهر مارس 2020 بعد أن حققت الحكومة الأردنية متطلبات صرف الدفعتين .
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