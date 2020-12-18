الخرطوم 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع مساعدات إيوائية وغذائية متنوعة للمتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.وشملت المساعدات 490 خيمة، و645 بطانية، و160 كرتوناً من التمور، و790 بساطاً، استفاد منها 8,040 متضرراً في محليتي شمال الدلتا وتلكوك التابعة لولاية كسلا.ويأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.//انتهى//16:34ت م0067