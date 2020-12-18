الرياض 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واساختتمت أمس أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات البرامج التدريبية الافتراضية التي بلغت مدتها خمسة أيام ابتداء من يوم الأحد الموافق 28 / 4 / 1442هـ التي استهدفت الأفراد والأسر والمهتمين بالمجالات التوعوية.وتهدف هذه البرامج إلى إشراك مؤسسات المجتمع في رسم الخطط والبرامج الخاصة بالتثقيف والإرشاد الأسري عن أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية، وبث الوعي بين أفراد المجتمع حول أساليب التعامل مع الفئات المستهدفة، بما يحقق اختصاصات أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية والأهلية في وضع تصور للسياسات والإستراتيجيات المتعلقة بمكافحة المخدرات، وذلك بمشاركة العديد من المختصين في المجال التوعوي التثقيفي والوقائي.//انتهى//17:06ت م0068