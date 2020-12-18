مأرب 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس ضمن مشروع الحقيبة الشتوية 2020 (430) حقيبة شتوية للمحتاجين في مديرية مدغل ومجزر بمحافظة مأرب، تشتمل على 860 (جاكيتا) كبيرا ، و 860 (جاكيتا) صغيرا ، و860 كنزة كبيرة ، و860 كنزة صغيرة، و860 بطانية كبيرة، و860 بطانية صغيرة، استفاد منها 430 أسرة.ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها .//انتهى //17:07ت م0070