رام الله 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسقمعت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم مسيرة سلمية منددة بالاستيطان في قرية المغير شمال شرق رام الله.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القرية أن عددا من المستوطنين -بحماية جنود الاحتلال- أطلقوا الرصاص الحي تجاه الصحفيين، وهاجموا المواطنين الذين خرجوا في المسيرة التي انطلقت من وسط القرية صوب منطقة "راس التين" التابعة لأراضي قرية كفر مالك شرقًا؛ تنديدًا بنية الاحتلال إقامة بؤرة استيطانية جديدة، دون وقوع إصابات .//انتهى//17:32ت م0072