إسلام آباد 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واساتفقت باكستان وسريلانكا على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وخاصة في مجالات السياسة والاقتصاد والدفاع والتجارة والاستثمار والثقافة والتعليم.جاء ذلك خلال اجتماع الجولة السادسة للمشاورات السياسية الثنائية بين باكستان وسريلانكا الذي انعقد افتراضياً اليوم بين وفدي البلدين برئاسة وكيل وزارة الخارجية الباكستانية سهيل محمود ووكيل وزارة الخارجية السريلانكية جاياناث كولومباج.وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية أن الاجتماع ركز على مراجعة شاملة للعلاقات الثنائية والتعاون القائم بين البلدين.كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية، إلى جانب وضع جائحة فيروس كورونا المستجد وآثارها الاقتصادية والاجتماعية.// انتهى //17:46ت م0074