الرياض 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واستُوجت (العقابيات) لمحمد بن سفر الجليدي البقمي بالمركز الأول في كأس النادي (إنتاج) للون الوضح بعد إعلان لجنة التحكيم بالنسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز نتائج الفائزين في الكأس للون الوضح.وحافظ فهيد بن فنيسان السبيعي على المركز الثاني الذي حققه في النسخة الماضية من المهرجان، وجاء عبود بن هريسان المقاطي في المركز الثالث، وتركي بن محمد بن عذل في المركز الرابع، وفهد بن عامر السبيعي في المركز الخامس، ومسعود بن فهيد الهاجري في المركز السادس، وحلّ فيصل بن زايد الذيابي سابعاً، وفراج بن محمد السبيعي ثامناً، وخالد بن فهد العتيبي تاسعاً، وملفي بن بطيحان السبيعي عاشراً.ويُسدل الستار غداً على منافسات كأس النادي (إنتاج) عبر إقامة التحكيم النهائي للون الشعل، الذي يشهد مواجهة سعودية كويتية، حيث تضم القائمة المشاركة 13 متأهلاً منهم ثلاثة كويتيين إلى جانب عشرة سعوديين، ويبرز في قائمة المتأهلين حامل الكأس في النسخة الماضية خالد سعود بن حثلين، وصاحب المركز الثاني عارف عبدالهادي الشمري، إلى جانب كل من حمد جفران السبيعي صاحب المركز الرابع، وبصيص فهد العجمي، وبندر بن صحن بن شويه، وجفران بن فراج السبيعي، وعبدالله بن مناحي العجمي، وعبدالله علي السبيعي، ومشعل بن ضيدان العجمي، ونايف بن سعود بن حثلين، إضافة إلى الثلاثي الكويتي عطاالله عضبان المطيري، ورفاعي علوش العجمي، وعبدالعزيز حسين الشلاحي.// انتهى //18:05ت م0075