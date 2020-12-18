كابول 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسلقي 15 مدنيا على الأقل مصرعهم وأصيب 20 آخرون اليوم في انفجار وقع في تجمع ديني في أفغانستان .وأفادت وزارة الداخلية الأفغانية في بيان : أن الانفجار وقع وسط أفغانستان، مشيرة إلى أن القتلى والجرحى كانوا يحضرون تجمعا لتلاوة القرآن الكريم، وربما يكون بينهم أطفال .وقال المتحدث باسم الوزارة : إن المعلومات الأولية تشير إلى زرع المتفجرات في عربة في منطقة بوسط إقليم غزنة وسط أفغانستان.// انتهى //18:30ت م0082