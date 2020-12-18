سياسي / مقتل 15 مدنياً على الأقل في انفجار وسط أفغانستان
الجمعة 1442/5/3 هـ الموافق 2020/12/18 م واس
كابول 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واس
لقي 15 مدنيا على الأقل مصرعهم وأصيب 20 آخرون اليوم في انفجار وقع في تجمع ديني في أفغانستان .
وأفادت وزارة الداخلية الأفغانية في بيان : أن الانفجار وقع وسط أفغانستان، مشيرة إلى أن القتلى والجرحى كانوا يحضرون تجمعا لتلاوة القرآن الكريم، وربما يكون بينهم أطفال .
وقال المتحدث باسم الوزارة : إن المعلومات الأولية تشير إلى زرع المتفجرات في عربة في منطقة بوسط إقليم غزنة وسط أفغانستان.
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18:30ت م
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