لندن 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسأجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتصالاً هاتفياً مع رئيسة المفوضية الأوروبية أروسولا فان درلين.وناقشا خلال المحادثة آخر تطورات مفاوضات المغادرة البريطانية، وموقف الجانبين من القضايا العالقة وفي مقدمتها التحكم في مصائد الأسماك والتنافسية التجارية.وأعرب الزعيمان عن تطلعهما لإحراز تقدم في المحادثات في أقرب وقت، وذلك مع اقتراب موعد المغادرة الرسمي نهاية الشهر الجاري .// انتهى //18:30ت م0083