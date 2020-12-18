إسلام آباد 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسالتقى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم بمكتبه في إسلام آباد بوفد اللجنة السياسية لحركة طالبان الأفغانية الذي يزور باكستان حالياً برئاسة الملا عبد الغني بردار.وبحث الجانبان عملية السلام الأفغانية والتقدم المحرَز نحو إرساء السلام الدائم في أفغانستان.وجدد عمران خان موقفه الداعي إلى حل الأزمة الأفغانية عبر الحوار السياسي بعد فشل الحل العسكري للصراع الدائر في أفغانستان منذ عقود.وقال : إن عملية السلام الحالية تعدّ فرصة تاريخية، ويجب على القادة الأفغان اغتنام هذه الفرصة لتحقيق سلام واستقرار دائمين من خلال عملية سلام يقودها الأفغان ويملكونها، معرباً عن أمله في أن تواصل الأطراف الأفغانية البناء على التطورات الإيجابية الأخيرة في المفاوضات بين الأطراف الأفغانية، مؤكداً دعم باكستان المستمر لعملية السلام الأفغانية، وضرورة توخي اليقظة والحذر من دور المخربين الذين يواصلون بذل محاولات لتعطيل عملية السلام وإخراجها عن مسارها.وأعرب رئيس الوزراء عن قلقه إزاء ارتفاع مستوى العنف في أفغانستان، داعياً جميع الأطراف إلى الحد من العنف بما يؤدي إلى وقف إطلاق النار، وأن عودة السلام والاستقرار في أفغانستان ستسهم في دعم التنمية الاقتصادية والتكامل الإقليمي .وأوضح بيان صادر عن الحكومة الباكستانية أن زيارة وفد اللجنة السياسية لحركة طلبان الأفغانية يعدّ جزءا من الجهود الباكستانية الجادة لتسهيل عملية السلام الأفغانية لتحقيق السلام والاستقرار والوحدة والاستقلال والسيادة والازدهار في أفغانستان.// انتهى //18:55ت م0089