القاهرة 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسأصدر المجلس العربي للطفولة والتنمية العدد رقم (40) من مجلة "خطوة" الذي يناقش عدداً من الموضوعات منها البرامج المحوسبة في مرحلة الطفولة المبكرة، ووسائل الإعلام وتشكيل الصورة الذهنية عن ذوي الإعاقة، والتعلم النشط في المنزل أثناء اضطراب التعليم.وأوضح الأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية والمشرف العام على المجلة الدكتور حسن البيلاوي في تصريح اليوم أن "حماية أطفالنا من كورونا" هو الشعار الذي عمل عليه المجلس العربي للطفولة والتنمية - برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز رئيس المجلس - منذ انتشار الجائحة في مارس الماضي، وخلال هذا الوقت قدمت المجلة عبر صفحاتها المعلومة الدقيقة والرسالة الإرشادية لكل القائمين على الطفل في مواجهة هذا الفيروس، مع الوعد بأن نستمر في نشر المعرفة والتوعية وبناء الشراكات من أجل تحقيق هذا الشعار.وتضمن ملف المجلة الذي جاء بعنوان "تنشئة الطفل في زمن كورونا" عدداً من المقالات تناولت تأثيرات جائحة كورونا على الأطفال نفسيا وتربويا واجتماعيا، والسبل التي يمكن من خلالها تنشئة أطفالنا باتباع عدد من الآليات الجديدة أو تلك التي نحتاج العودة لها، ومن بينها التعليم عن بعد، وتوطيد الأواصر الأسرية، والدعم النفسي لأطفالنا، وتبني ممارسات سليمة مثل النظافة الشخصية والتباعد الاجتماعي وتنظيم الوقت واكتساب مهارات الحوار والتفكير النقدي والإبداعي وخلافه.// انتهى //19:20ت م0093