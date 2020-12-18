القاهرة 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي الفوز على مضيفه مصر للمقاصة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد المقاولون العرب في إطار الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.وبهذ النتيجة حصد إنبي أول ثلاث نقاط له في الدوري ليصبح في المركز السابع مؤقتا بعد أن تعرض للهزيمة في الجولة الأولى من فريق أسوان، بينما تلقى المقاصة ثاني هزائمه على التوالي بعد خسارته أمام الأهلي بنتيجة 3-1، ليبقى بالمركز الأخير بلا رصيد من النقاط.//انتهى//19:21ت م0094