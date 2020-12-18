تونس 3 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسالتقى الرئيس التونسي قيس سعيَد اليوم بالأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكفونية لويز موشيكيوابو التي تزور تونس حاليًا.وتناول اللقاء استعدادات تونس لاحتضان القمة الثامنة عشرة للفرنكفونية "الناطقة بالفرنسية" المنتظر تنظيمها بجزيرة جربة التونسية خلال شهر نوفمبر القادم.وأبرز الرئيس سعيَد حرص تونس على إنجاح هذه القمة، وأهمية إسهام الدول الأعضاء بالمنظمة في إنجاحها أيضًا، خاصة أنها ستتناول أحد المحاور المهمة على الصعيد الدولي وهو التواصل الرقمي بين الشعوب.// انتهى //19:21ت م0095