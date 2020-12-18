بغداد 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1362 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 581811 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 20 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12670, فيما تم تسجيل 1770 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 517091 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 52050 مصاباً , منهم 198 في العناية المركزة.// انتهى //19:23ت م0096