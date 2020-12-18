الرياض 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسصَرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية ، تمكنت - بفضل الله - من القبض على مواطنة و مقيمة من الجنسية السيريلانكية ومقيمين من الجنسيتين الهندية و الباكستانية أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع ، قاموا باستدراج العاملات المنزلية وترك أعمالهن وإيوائهن في وحدتين سكنيتين شرق و غرب مدينة الرياض، وتشغيلهن لدى الغير مقابل مبالغ مالية يتقاضونها، حيث تم العثور على (8) عاملات متغيبات عن العمل من جنسياتٍ مختلفة جرى إحالتهن للجهة المختصة بشؤون الخادمات، واتخذت بحق المتهمين كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.// انتهى //20:47ت م0108