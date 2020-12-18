الأمم المتحدة 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسرحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإطلاق سراح عدد من الأطفال الذين اختطفوا من مدرسة في ولاية كاستينا في نيجيريا في الحادي عشر من الشهر الحالي.وأشاد غوتيريش، في بيان صحفي اليوم، بالعمل العاجل الذي قامت به السلطات النيجيرية لإنقاذ الأطفال، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن بقية المختطفين.وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية تقديم الدعم الصحي والنفسي الضروري للأطفال الذين أطلق سراحهم ولأسرهم، مؤكداً تضامن الأمم المتحدة والتزامها بدعم حكومة وشعب نيجيريا ضد الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة.// انتهى //21:01ت م0109