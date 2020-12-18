الرباط 03 جمادى الأولى 1442 ه الموافق 18 ديسمبر 2020 م واقررت الحكومة المغربية اليوم، تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية المعمول بها على مستوى مدينة الدار البيضاء (أكبر مدينة مغربية) لمدة شهر إضافي ابتداءً من يوم الأحد 20 ديسمبر الجاري.وأوضح بيان للحكومة أن هذه الإجراءات تشمل منع جميع أشكال التنقل خلال المساء ما بين الساعة 9 مساء والسادسة صباحا، باستثناء التنقلات لأسباب صحية ومهنية، مع إلزامية التوفر على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى المدينة.وتقرر الإبقاء على إغلاق الملاعب الرياضية والمنتزهات، وإغلاق المطاعم والمقاهي وجميع المتاجر والمحلات التجارية الكبرى من الساعة 8 مساء، إضافة الى منع التجمعات التي يفوق عدد أفرادها 10 أشخاص، وتشجيع العمل عن بعد، في الحالات التي تسمح بذلك، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا في هذه المدينة التي تسجل يومياً إصابات كثيرة بالفيروس.// انتهى //21:04ت م0111