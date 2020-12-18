أبوظبي 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي اليوم، ملك ماليزيا السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه، لدى وصوله إلى أبو ظبي في زيارة عمل تستغرق عدة أيام.كما كان في الاستقبال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي وعدد من المسؤولين.// انتهى //21:05ت م0112