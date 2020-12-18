سياسي / ولي عهد دولة الإمارات العربية يستقبل ملك ماليزيا في أبو ظبي
الجمعة 1442/5/3 هـ الموافق 2020/12/18 م واس
أبوظبي 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واس
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي اليوم، ملك ماليزيا السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه، لدى وصوله إلى أبو ظبي في زيارة عمل تستغرق عدة أيام.
كما كان في الاستقبال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي وعدد من المسؤولين.
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21:05ت م
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