القاهرة 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسيعقد وزير الخارجية المصري سامح شكري، غداً بالقاهرة جلسة مباحثات مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي والفلسطيني رياض المالكي.ومن المقرر أن تتناول المباحثات - التي تعقد بقصر التحرير- تطورات الأوضاع على الساحة العربية والقضية الفلسطينية يعقبها مؤتمر صحفي مشترك للوزراء الثلاثة في ختام المباحثات.// انتهى //21:06ت م0114