سياسي / وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين يبحثون غدًا الأوضاع على الساحة العربية والقضية الفلسطينة
الجمعة 1442/5/3 هـ الموافق 2020/12/18 م واس
القاهرة 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واس
يعقد وزير الخارجية المصري سامح شكري، غداً بالقاهرة جلسة مباحثات مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي والفلسطيني رياض المالكي.
ومن المقرر أن تتناول المباحثات - التي تعقد بقصر التحرير- تطورات الأوضاع على الساحة العربية والقضية الفلسطينية يعقبها مؤتمر صحفي مشترك للوزراء الثلاثة في ختام المباحثات.
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21:06ت م
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