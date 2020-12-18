الرياض 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسثمن رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسعد وأعضاء مجلس الإدارة دعم وزارة الرياضة لاستضافة النهائيات وتوفير كل متطلبات نجاح النهائيات الذي يأتي امتدادا للنجاح السابق للجولة التي استضافتها المملكة العام الماضي، وذلك على هامش استضافة المملكة نهائيات الجولة العالمية لكرة السلة 3*3 المقامة حاليًا في مدينة جدة .وأقر مجلس الإدارة خلال الاجتماع ، إعداد برنامج للمنتخب الأول استعداداً للمشاركة في النافذة الثالثة للتصفيات الآسيوية خلال شهر فبراير القادم في الدوحة ، وانطلاق موعد معسكر المنتخب في جدة يوم 18 يناير.وقدم مدرب المنتخب الأول علي السنحاني تصورا عن موقف المنتخب في النافذة الثالثة التي تتطلب تحقيق الفوز على سوريا وإيران لتأكيد تأهل المنتخب لنهائيات البطولة الآسيوية المقرر إقامتها في الصين ، وتحديد مواعيد توقفات الدوري الممتاز للمشاركات الخارجية للمنتخب السعودي الأول للمشاركة في التصفيات الآسيوية ودورة الألعاب الخليجية في الكويت والبطولة الشاطئية في الصين.وأقر المجلس إعارة انتقال لاعبي الدرجة الثانية للأولى فقط ومنع الإعارة من الدرجة الممتازة للأولى ، كما حدد مجلس الإدارة 21 لاعبا وإداريا فقط لحضور مباريات الدوري في جميع الدرجات على أن يكون الحضور للذين لديهم صفة رسمية في أنديتهم.// انتهى //21:12ت م0118