عمّان 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسفاز فريق الوحدات على شباب الأردن باربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 17 للدوري الأردني لكرة القدم.وبهذه النتيجة، ورفع الوحدات رصيده إلى 41 نقطة في المركز الاول، فيما تجمد رصيد شباب الأردن عند 21 نقطة في المركز السابع.وفي المباراة الثانية، تعادل فريقا الرمثا والعقبة بهدف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الحسن الدولي، ليرفع الرمثا رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع العقبة رصيده الى 15 نقطة في المركز العاشر.// انتهى //21:39ت م0119