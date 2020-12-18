جيزان 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسصرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط (٣) مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة الحرث بمنطقة جازان، سقط أحدها في أرض فضاء بمسافة تبعد (١٩٧) متراً عن مستشفى الحرث العام ، وسقط مقذوفان في أرض فضاء ولم ينتج أي إصابات أو أضرار - ولله الحمد، وتمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.// انتهى //22:02ت م0121