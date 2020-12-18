الرياض 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 واسبدأ الجواد المحلي ذو الثلاث سنوات "الأفخم" لمالكه نغيمش بن فهد العجمي حجز مقعده كممثل لميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية في بطولة الميادين النهائية المقامة في الثامن من يناير المقبل، بعد أن فرض سيطرته في الشوط العاشر المخصص لتأهيل ممثلي ميدان الملك عبدالعزيز ضمن سباقات الجولة 37 مساء اليوم، منتزعاً جائزة السباق البالغة 180 ألف ريال على مسافة 2000 متر.وظل "الأفخم" متمركزاً بين المركز الثالث والرابع ليبدأ بالتقدم التدريجي خلال الربع الأخير من السباق، ليقطع الشوط في زمن وقدره "دقيقتان و 5 ثوانٍ و 36 جزءًا من الثانية"، بقيادة الخيال السعودي ريان الطويرش وتحت إشراف المدرب فيصل آل رشيد، فيما حل ثانياً وبأداء قوي.. الجواد "غملاس" لمحمد العماج لينتقل هو الأخر لنهائي البطولة، فيما وصل ثالثا "مشكل" لفرج آل رشيد.وفي ذات الجولة قلب الجواد المحلي ذو الأربع سنوات "يكتسح" لعبدالإله بن محمد العساكر مع مدربه غيث الغيث وخياله عادل الفريدي نتيجة الشوط الرابع لصالحه على جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية الأسبوعية التي تحمل اسم "عبدالله بن إبراهيم البسام" أحد مديري نادي سباقات الخيل سباقاً على مسافة 1200 متر، بعد أن كانت الأمور تسير في صالح الفرس المرشحة والمتصدرة من بداية السباق "الجوزلية" لفهد بن شريم حتى اللحظات الأخيرة من السباق، ليقطع الفائز الشوط بزمن مميز ضمن الموسم بلغ "دقيقة و 11 ثانية و 81 جزءًا من الثانية"، لتصل "الجوزلية" ثانياً و"أودك" لأبناء سليمان بن زعير ثالثاً.// انتهى //22:04ت م0123