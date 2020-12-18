عام / الولايات المتحدة تسجل 230,953 إصابة مؤكدة و 3,444 حالة وفاة بفيروس كورونا
الجمعة 1442/5/3 هـ الموافق 2020/12/18 م واس
واشنطن 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واس
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 230,953 إصابة مؤكدة و 3,444 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 16,987,911 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 309,880 وفاة.
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