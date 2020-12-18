تونس 3 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واستستضيف تونس الثلاثاء القادم، فعاليات دورة استثنائية لمؤتمر الإسكان العربي السادس، عبر أحدث تقنيات التناظر المرئي المباشر، موضوعها " استراتيجيات تطوير المناطق العشوائية والحد من انتشارها "، بمشاركة عدد من وزراء الإسكان العرب، والأمين العام لجامعة الدول العربية ، إلى جانب باحثين ومختصين في المجال.وأفاد بيان صادر عن وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحية التونسية اليوم، أن المؤتمر الذي يستمر يومين يهدف إلى تشخيص الوضع العام للعشوائيات، وتقييم البرامج المنجزة لمعالجة العشوائيات والحد من انتشارها.ويهدف المؤتمر إلى التأسيس لوضع وتطوير الإطار التشريعي والمؤسساتي الملائم للحد من انتشار العشوائيات وإيجاد الحلول الإسكانية البديلة، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية لتبادل المعرفة والخبرات والتجارب والدراسات الخاصة بمعالجة العشوائيات.// انتهى //22:09ت م0126