ظهران الجنوب 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واساحتفت إدارة التعليم بسراة عبيدة باليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف 18 من ديسمبر من كل عام بعنوان "مجامع اللغة العربية ضرورة أم ترف" .وتفاعلت الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس مع هذه الفعالية تجسيدًا لمكانة اللغة العربية وتتويجًا لما تحويه من فرادة في معانيها ومفرداتها.وأوضح مدير التعليم الدكتور حسن العلكمي أن برنامج الاحتفاء تضمن ندوةً بعنوان " مجامع اللغة العربية ضرورة أم ترف " للحديث عن اللغة العربية وأهميتها وتعزيز مكانتها بين لغات العالم.// انتهى//22:49ت م0130