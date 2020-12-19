رياضي / فريق الأهلي يفوز على غزل المحلة بثلاثية نظيفة في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم
السبت 1442/5/4 هـ الموافق 2020/12/19 م واس
القاهرة 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واس
فاز فريق النادي الأهلي على ضيفه فريق غزل المحلة بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب الأهلي ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.
ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز إلى 6 نقاط ليتصدر الدوري مبكرا بعد أن تمكن من الفوز في أول جولتين ، وبفارق الأهداف عن سيراميكا كليوباترا وأسوان ، بينما بقي المحلة برصيد نقطة واحدة من التعادل في أول جولة.
// انتهى //
00:18ت م
0135