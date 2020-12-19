القاهرة 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسفاز فريق النادي الأهلي على ضيفه فريق غزل المحلة بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب الأهلي ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز إلى 6 نقاط ليتصدر الدوري مبكرا بعد أن تمكن من الفوز في أول جولتين ، وبفارق الأهداف عن سيراميكا كليوباترا وأسوان ، بينما بقي المحلة برصيد نقطة واحدة من التعادل في أول جولة.// انتهى //00:18ت م0135