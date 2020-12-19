تونس 3 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسكشفت وحدات من الأمن التونسي عن عنصر إرهابي بايع ما يسمى بتنظيم " داعش" الإرهابي ، كان يخطط لتنفيذ عملية نوعية في تونس.وأوضحت وزارة الداخلية التونسية في بيان اليوم، أنه بإيقاف هذا العنصر، اعترف بتلقيه دروسًا معمقة في كيفية صنع المتفجرات والمواد السامة عبر الفضاء الافتراضي، وشروعه في القيام بالأعمال التحضيرية لتنفيذ عملية نوعية وشيكة على شاكلة "الذئاب المنفردة" بعد توفير المستلزمات الضرورية لذلك.وأضافت أن إيقاف العنصر التكفيري في الوقت المناسب بعد عملية نوعية استباقية، وبناء على معلومات استخبارتية، حال دون تنفيذ مخططاته الإرهابية، لافتة إلى انه أمكن خلال ذات العملية الأمنية، حجز كمية هامة من المواد الأولية لصنع المتفجرات وأجهزة إلكترونية مختلفة.// انتهى //02:35ت م0142