أبوظبي 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسأكد وزير الخارجية الباكستاني معالي شاه محمود قريشي اليوم على الشراكة الإستراتيجية القوية التي تربط بلاده بدولة الإمارات العربية المتحدة.وأعرب معاليه خلال مؤتمر صحفي الذي عقد في أبو ظبي على هامش زيارته لدولة الإمارات عن شكره وتقديره لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا على دعم بلاده.ولفت إلى المباحثات التي أجراها مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والتي تركزت على العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأكد حرص باكستان على أن تكون شريكًا فاعلًا في إكسبو 2020 دبي وقال : " باكستان حريصة على المشاركة بفعالية في الحدث العالمي، ونحن ممتنون للدعم الذي تلقيناه في جناحنا " .وكان وزير الخارجية الباكستاني قد وصل إلى الإمارات أمس في زيارة تستغرق يومين وعقد عدة اجتماعات مع عدد من المسؤولين في الدولة.// انتهى //04:15ت م0144