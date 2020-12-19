عمّان 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسرحبت الحكومة الأردنية اليوم، بتنفيذ الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي بنود إتفاق الرياض والإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات سياسية وإنهاء الترتيبات العسكرية.وأعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، عن تثمين الأردن لجهود كافة الأطراف وتغليبها المصلحة الوطنية وكذلك جهود المملكة العربية السعودية في رعاية تنفيذ بنود إتفاق الرياض.كما أعرب السفير الفايز عن التمنيات بأن تسهم هذه الخطوة في التوصل لتسوية شاملة تنهي الأزمة اليمنية وتحقق الأمن والاستقرار والسلام وتلبي تطلعات الشعب اليمني في النمو والازدهار.// انتهى//04:49ت م0145